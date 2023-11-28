وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل البرنامج التثقيفي والفقه الدعوي

أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد عدد (1584) لقاء بالبرنامج التثقيفي بمحافظات ( القليوبية - البحيرة – الجيزة – أسيوط – الغربية – قنا – الإسكندرية - مطروح – الفيوم - الأقصر- شمال سيناء -أسوان – المنوفية - بور سعيد ).

كما أعلنت الوزارة، عن انطلاق برنامج " أئمة الفقه الدعوي" ضمن نشاط (المنبر الثابت) المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة العشاء في (1012) مسجد، وذلك خلال شهر ديسمبر 2023م.

ونشرت وزارة الأوقاف، موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج ، وذلك على النحو التالي:

- الثلاثاء :5 /12/2023م ، عن موضوع: (الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

- الثلاثاء : 12 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام مالك (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

- الثلاثاء : 19 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام الشافعي (رحمه الله) .. نشأته وحياته و جهوده العلمية).

- الثلاثاء : 26 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

وتقام يوم الاثنين القادم 4/ 12/ 2023م بعد صلاة العشاء (66) ندوة علمية تحت عنوان " الإمام البخاري (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية "، وذلك في بداية إطلاق برنامج "أئمة الحديث الدعوي"

