نشرة المرأة والصحة.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل.. رسالة جديدة من هاني الناظر عن تطورات حالته الصحية.. سعر خيالي لفستان بلقيس فتحي الأخير

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

شاركت النجمة مارجوت روبي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها حفل توزيع حفل جوائز جوثام Gotham Awards لدورته الـ33، في سيبرياني وول ستريت بمدينة نيويورك، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

يخلط الكثير من الأشخاص بين الالتهاب الرئوي الحاد والانفلونزا ونزلات البرد ومختلف الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي.

مشروب شتوي شائع يقلل الوزن ويمنع التهابات الكبد

يعد الكاكاو من أشهر المشروبات الشتوية بسبب مذاقه الشهي، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنه يحتوي على بعض المواد الطبيعية الفعالة في إنقاص الوزن وحماية الكبد.

لو بتحلمي تكوني أم.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل

قد يحدث تأخر الحمل لعدة اسباب مختلفة، وذلك على الرغم من ممارسة العلاقة الزوجية بشكل متكرر، ويحدث ثلث حالات تأخر الحمل تقريبًا بسبب مشكلات لدى المرأة، وثلث آخر بسبب مشكلات لدى كل من المرأة والرجل.

احترس .. هذه أضرار الإكثار من اليوسفي

يعد اليوسفي من أشهر الفواكه الشتوية المنتشرة في مصر والبلاد العربية وغيرها الكثير من دول العالم

10 نصائح يكشفها جمال شعبان تساعدك على التخسيس.. اتبعها

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، ان هناك خطوات يمكن إتباعها كي تساعد الشخص على التخسيس.

بفستان ملفت.. ريم البارودي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ريم البارودى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعه من الصور لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها .

راحة مؤقتة.. رسالة جديدة من هاني الناظر عن تطورات حالته الصحية

وجه الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني

شاركت النجمة بلقيس فتحي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة خلابة وساحرة.