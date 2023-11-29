عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل.. رسالة جديدة من هاني الناظر عن تطورات حالته الصحية.. سعر خيالي لفستان بلقيس فتحي الأخير

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

 

شاركت النجمة مارجوت روبي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها حفل توزيع حفل جوائز جوثام Gotham Awards لدورته الـ33، في سيبرياني وول ستريت بمدينة نيويورك، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

 

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

 

يخلط الكثير من الأشخاص بين الالتهاب الرئوي الحاد والانفلونزا ونزلات البرد ومختلف الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي.

 

مشروب شتوي شائع يقلل الوزن ويمنع التهابات الكبد

 

يعد الكاكاو من أشهر المشروبات الشتوية بسبب مذاقه الشهي، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنه يحتوي على بعض المواد الطبيعية الفعالة في إنقاص الوزن وحماية الكبد.

 

لو بتحلمي تكوني أم.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل

 

قد يحدث تأخر الحمل لعدة اسباب مختلفة، وذلك على الرغم من ممارسة العلاقة الزوجية بشكل متكرر، ويحدث ثلث حالات تأخر الحمل تقريبًا بسبب مشكلات لدى المرأة، وثلث آخر بسبب مشكلات لدى كل من المرأة والرجل.

 

احترس .. هذه أضرار الإكثار من اليوسفي

 

يعد اليوسفي من أشهر الفواكه الشتوية المنتشرة في مصر والبلاد العربية وغيرها الكثير من دول العالم

 

10 نصائح يكشفها جمال شعبان تساعدك على التخسيس.. اتبعها

 

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، ان هناك خطوات يمكن إتباعها كي تساعد الشخص على التخسيس.

 

بفستان ملفت.. ريم البارودي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

 

شاركت الفنانة ريم البارودى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعه من الصور لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها .

 

راحة مؤقتة.. رسالة جديدة من هاني الناظر عن تطورات حالته الصحية

 

وجه الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

 

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني  

 

شاركت النجمة بلقيس فتحي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة خلابة وساحرة.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة مارجوت روبي الإلتهاب الرئوي مشروب شتوي الوزن الحمل اليوسفى ريم البارودى جمال شعبان هاني الناظر بلقيس فتحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

موضوعات متعلقة

راحة مؤقتة.. رسالة جديدة من هاني الناظر عن تطورات حالته الصحية

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

وصفة لبنانية.. طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق

10 نصائح يكشفها جمال شعبان تساعدك على التخسيس.. اتبعها

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل مشخول روبيان

لو بتحلمي تكوني أم.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل 

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

نشرة المرأة والصحة| مرض خطير يصيب الرضع خلال الشتاء.. سموم في أغذية شهيرة للأطفال تصيب بالسرطان.. وجيلان علاء تساند القضية الفلسطينية بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

دون إصابات.. الاحتلال يقتحم جنين ويشتبك مع فلسطينيين

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023: احترس من مشاكل العمل

بعد الإفراج عنهم.. الاحتلال يرسل الرهائن المحررين إلى المستشفيات للفحص

يوفنتوس ولا روما.. هل يكون كونتي بديلا لمورينيو أم أليجري؟

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

أخبار الحوادث.. تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بالخارج.. وبدء الصمت للمصريين بالخارج.. القصة الكاملة لضبط فنان "بطن الحوت"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية..  لجين عمران تخطف الأنظار في أبو ظبي

بملابس جيم.. ميريان نور الدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني  

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ