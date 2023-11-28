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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني  

بلقيس فتحى
بلقيس فتحى

شاركت النجمة بلقيس فتحي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة خلابة وساحرة.

سعر فستان بلقيس فتحي 

ظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستان كب طويل باللون الاخضر اليموني من الستان الناعم، والمجسم على جسدها، وبفتحة من الأسفل تبرز قدميها، واختارت حذاء لامع باللون الفضي.

 

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وكان فستان بلقيس فتحي من تصميم مصمم الأزياء Alex Perry، وقد وصل سعره إلى 9,702,56 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 799,8834 جنيها مصريا.

وقامت بلقيس فتحي برفع خصلات شعرها ألى الأعلى بعمله كحكة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ترابية، واختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت بلقيس فتحي بمجموعة مميزة ولافتة من الإكسسوارات؛ فقد اختارت كولية وقرطين وخاتم من الألماس ومزود بقطعة الماس كبيرة باللون الأخضر القاتم.

 

بلقيس فتحي
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