هواوي تعتزم إطلاق هواتف Huawei P70 بمواصفات جبارة

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق سلسلة هواتف Huawei P70 خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تقدم الهواتف تحسينات كبيرة أبرزها مجموعة معالجات جديدة وقوية، مع تحسينات مهمة على الكاميرا.

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف Huawei P70 تضم 3 هواتف رئيسية هي : Huawei P70 المخصص للنسخة الأساسية، مع Huawei P70 Pro للنسخة المميزة، مع هاتف ثالث Huawei P70 Pro Art.

وكشف المحلل “مينج تشي كو” في شركة TF International Securities بأن سلسلة هواتف Huawei P70 سيتم إطلاقها في النصف الأول من العام المقبل 2024.

كما توقع "تشي كو" بأن الطلب على هذه الهواتف سيكون مرتفعًا للغاية، ومن المرجح أن تبيع شركة هواوي وحدات أكثر بثلاثة أضعاف مما تمكنت تشكيلة Huawei P60 من بيعه.

وادعى المحلل أن شركة هواوي يجب أن تشهد نموًا سنويًا قويًا يبلغ حوالي 230٪، أي ما يصل إلى 15 مليون وحدة من سلسلة P70 الرئيسية، مقارنة بـ 4-5 ملايين هاتف Huawei P60. وحتى لو لم يكن الطلب مرتفعًا كما كان متوقعًا بعد الإطلاق، فمن المتوقع أن تبيع الشركة ما لا يقل عن 10-12 مليون وحدة.

وسيحتوي هاتف هواوي Huawei P70 على عدسة 5P ومستشعر تليفوتوجرافي مقاس 1 / 3.6 بوصة، في حين سيضم هاتف P70 Pro الثنائي على عدسة تكبير 6P مع مستشعر 1 / 2.5 بوصة في الخلف.

ستأتي سلسلة هواتف Huawei P70 مع معالجات Kirin الجديدة المزودة باتصال 5G، والتي كانت إحدى المشكلات الرئيسية التي أدت إلى فشل هواتف هواوي الرائدة في الانطلاق في السنوات الثلاث الماضية.