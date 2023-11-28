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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تدعو لإعلان هدنة في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال وزير خارجية سلوفاكيا، يوراج بلانار، اليوم الثلاثاء، إن سلوفاكيا تعتبر أن الحل الأمثل للوضع في أوكرانيا هو إعلان الهدنة وبدء المفاوضات، حيث لا يوجد تقدم في الصراع، ويستمر مقتل أشخاص من الجانبين.

وأضاف بلانار: "بالنسبة لنا، وأنا على قناعة بأنه بالنسبة للناس على الجانبين والتحالفات المعنية، فإن أفضل شيء هو هدنة مبكرة ومفاوضات سلام وإيجاد حل. وبدلا من إهدار الأرواح عبثا، من الأفضل التفاوض”.

وأوضح وزير خارجية سلوفاكيا، أن الوضع ليس له حل عسكري، وحقيقة عدم إحراز أي تقدم في الصراع في أوكرانيا تسبب بعض السأم منه في العالم.

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وقال بلانار:”وفقا للمعلومات التي لدينا، توقفت الأعمال العدائية علي الخط الأمامي: النجاحات والخسائر ضئيلة، والناس يموتون عبثا، والصراع لا يتحرك إلى الأمام أو إلى الوراء... لا أريد أن أشكك بأي شكل من الأشكال في قرار أي من الجانبين بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لكن هذا التعب محسوس”.

أوكرانيا سلوفاكيا روسيا

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