زوجة أقدم أسير فلسطيني: لم أره منذ 6 أشهر وأناشد مصر لإخراجه

ناشدت إيمان البرغوثي زوجة أقدم أسير فلسطيني، وهو نائل البرغوثي والذي قضى 43 عاماً في سجون الاحتلال، السلطات المصرية بالتوسط لدى الاحتلال للإفراج عن زوجها، في إطار مفاوضتها مع الاحتلال للإفراج عن مزيد من الاسرى.

وعقبت “البرغوثي”، في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، " نعتمد على مصر في دعم القضية الفلسطينية ونحبها ونقدر مجهودها، زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم ومعتقل منذ 43 عاما، تزوجته وعاش معي عامين ونصف فقط وقضى بقية عمره في السجون الإسرائيلية وبلغ الان من العمر 66 عاماً".

ولفتت، إلى أن الاحتلال يمنعها من زيارة زوجها منذ ستة أشهر، قائلة" "الاحتلال يمنعنا من زيارة زوجي، ومنذ 6 أشهر لم أراه."



أردفت : “مصر قوية والاحتلال يخشاها، ونريد أن نعمل سويا من أجل فلسطين وزوجي نائل البرغوثي، و أن تتوسط مصر لإخراج زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم”.