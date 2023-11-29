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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف الفلاجشيب المنافس لسامسونج وشاومي.. مواصفات قياسية لـ OnePlus 12

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 12

مع اقتراب الإعلان عن هاتف وان بلس القادم OnePlus 12 الذي يعتبر المنافس الأول لهواتف سامسونج وشاومي، ينتظر الكثيرون سماع المواصفات والإمكانات التي سيقدمها الهاتف، خاص بعد الإعلان عن تقديم تحسينات وترقيات كبرى. 

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن عدد من كبار مسئولي شركة وان بلس تحدثوا عن عدد من المواصفات المثيرة للاهتمام التي سيتمتع بها الهاتف، منها المعالج القوي وكاميرا فائقة وبطارية كبيرة. 

 

وقال المدير التنفيذي للشركة إن هدف الشركة هو جعل أداء OnePlus 12 يتفوق على الإصدار Pro لجميع الهواتف الأخرى التي تدعم معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC المقدم من شركة كوالكوم الأمريكية.    

كما أكد على أن هاتف OnePlus 12 سيدعم الشحن اللاسلكي، وأضاف “استثمرنا أكبر قدر من الإخلاص والجهود في تاريخ OnePlus، وبعد أكثر من عام من التعريف والاختيار والبحث الفني، أمضينا الكثير من الوقت في التعديل والتلميع والتحسين فقط لإنشاء المنتج النهائي قوة”. 

 

وصرح رئيس شركة وان بلس في الصين أنه عندما يتعلق الأمر بالهواتف، فإن OnePlus 12 لا يتراجع بدءًا بالأداء القياسي لمعالج التطبيقات Snapdragon 8 Gen 3، كما أن الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل والتي سيتم دعمها بواسطة مستشعر الصور Sony LYT-808. 

وأشار إلى أن هاتف OnePlus 12 يمتلك تقنية "منصة الحوسبة الفائقة" التي يكتب أنها لم يسبق لها مثيل في الصناعة، مع نظام التشغيل Android 14 وواجهة المستخدم للسوفت وير  OxygenOS 14.

 

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus 12 إعداد محدث للكاميرا تحت عنوان مستشعر Lytia 808 الرئيسي الجديد بدقة 48 ميجابكسل من شركة سوني جنبًا إلى جنب مع مستشعر OV64B مقاس 1 / 2.0 بوصة بدقة 64 ميجابكسل مع عدسة مقربة توفر تقريب بصري 3x، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.  


 

 

 

 

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