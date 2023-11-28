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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تشكل تهديدا.. نتنياهو يكشف مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستستمر حتى تصبح غزة لا تشكل تهديدا على إسرائيل.

وأضاف نتنياهو خلال زيارة إلى قاعدة للمخابرات العسكرية: "نحن ملتزمون باستكمال مهامنا في غزة وهي تحرير جميع الرهائن، والقضاء على حركة حماس فوق وتحت الأرض".

وشدد نتنياهو على أن قطاع غزة لا يجب أن يعود كما كان عليه، كما يجب ضمان أنها لن تشكل بعد الآن تهديدا لـ إسرائيل.

كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بإطلاق سراح كافة الأسري الذين تحتجزهم حماس دون استثناء، كما ألقي نتنياهو اللوم على المدنيين في غزة على حمايتهم لمقاتلي حركة حماس.

وأضاف: "نحن نرى، أن السكان والمدنيين في غزة فوق الأرض يحمون جميع مقاتلي حماس الموجودين تحت الأرض، لقد بنوا مدينة تحت الأرض لحماية أنفسهم ويضحون بالمدنيين فوقهم.

وعلى الجانب الآخر تنفي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أنها تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

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