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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أحدث موبايل سامسونج في الأسواق

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A05

منذ أيام، أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في الأسواق عن هاتف Galaxy A05 المخصص لمحدودي الدخل والشباب، حيث يضم عدد من المواصفات المميزة منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة. 

 

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A05 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD، قياس 6.7 بوصة، ودقة 720 × 1600 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة على جانب الهاتف، وحماية للشاشة. 

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A05 كاميرا مزدوجة يتميز بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا استشعار للعمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يتميز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 


ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A05 بمعالج من نوع MediaTek G85 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A05 على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الهاتف أيضًا ما يصل إلى 25 وات من الشحن فائق السرعة الذي يمكنه بسهولة إعادة الهاتف الذكي إلى طاقته الكاملة بسرعة.

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A05 بثلاثة ألوان هي: الأخضر الفاتح والفضي والأسود، ومع 4 سنوات من التحديثات الأمنية وجيلين من ترقيات نظام التشغيل.

 

 

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