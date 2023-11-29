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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر أكتوبر بالإسماعيلية: الرئيس السيسي الأقدر على استكمال ما بدأه من إنجازات

حزب مصر أكتوبر بالإسماعيلية
حزب مصر أكتوبر بالإسماعيلية

التقت أمانة حزب مصر أكتوبر في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور عمرو عبدالله، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في إطار لقاءات الحملة في المحافظة مع الكيانات والأحزاب والجهات الداعمة للمرشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وناقش اللقاء سبل التعاون بين الحملة الرسمية وأمانة الحزب بالمحافظة وآليات تنفيذ خطة العمل الميدانية التي وضعتها أمانة الحزب بالمحافظة خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل.  

وقال عمرو عبد الله أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، إن الحزب يعمل وفقًا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أن الحزب يسخر كافة أماناته بالمحافظات لخدمة الحملة الرسمية للمرشح بما فيها أمانة الإسماعيلية.

وأضاف: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على استكمال ما بدأه من إنجازات، وقيادة البلاد في ظل الأحداث العالمية المتلاحقة والتغيرات المختلفة اقتصاديًا وسياسيًا على المستوى الدولي، مؤكدًا أن حزب مصر أكتوبر وكافة قيادته يدعم ترشح الرئيس السيسي لاستكمال الحلم والوصول للجمهورية الجديدة.
                     

وحضر اللقاء محمد جمال منسق المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة الإسماعيلية والمهندس أحمد نصر الله ممثل (تنسيقية شباب الأحزاب) وصقر محمد (ممثل الكيانات الشبابية بالحملة).

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