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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نيفين الكيلاني: قصور الثقافة هي ذراع الدولة بالمحافظات كافة|فيديو

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن الدور الأبرز والأهم والأثقل بوزارة الثقافة هو ملف هيئة وقصورالثقافة، مشيرة إلى أن قصور الثقافة هي ذراع الدولة الثقافي بالمحافظات كافة.

وزيرة الثقافة: ملف هيئات قصور الثقافة كان من أثقل الملفات


وأضافت وزيرة الثقافة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة "CBC"، أن ملف هيئات قصور الثقافة كان من أثقل الملفات وأهمها منذ تكليفي بالمهام الوزارة، لافتة إلى أن يكتسب أهميته من عدة نواح منها: الاهتمام بالإنشاءات والمباني غير المكتملة منذ سنوات، والمباني التي بحاجة إلى التجديدات.


وتابعت وزيرة الثقافة، أن بعض قصور الثقافة التي طالتها يد التطوير والتجديد اُفْتُتِحَت والبعض الآخر ستُفْتَتَح بالمرحلة القادمة، مضيفة "مش هيكون بس في قصور ثقافة لكن هيكوم في مسارح بمدينة 15 مايو وقي مكتبة دار الكتب، ومسرح في وسك البلد وفي قصر ثقافة الطور في جنوب سيناء، وفي عدة أماكن ثقافية قيد الافتتاح خلاص".

وزيرة الثقافة الثقافة المبانى قصور الثقافة مسرح

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