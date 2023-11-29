المسلماني: الكثير من الخبراء احتفظوا برأس أنشتاين لوجود مناطق إدراك مختلفة|فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن ألبرت انيشتاين من أعظم الفيزيائيين على مر التاريخ وهو عالم فيزياء عملاق فقد حصل على جائزة نوبل عام ١٩٢١ وتجاوز علم الفيزياء الى نجم أخبار.

رأس انشتاين

وسرد المسلماني خلال برنامجه الطبعة الأولى المذاع على فضائية الحياة، أن أنشتاين كان مدرسًا للغة اليونانية حسب كلام شقيقته.

وأضاف المسلماني أنه عندما تم تحليل “رأس انشتاين” وجدوا ان الخلايا العصبية مرصوصة رصة مختلفة وهذا يدل على شدة ذكائه وأن مناطق إدراكه وذكاءه مختلفة عن أي رأس عادية مما أدي إلى إبداع النظرية العامة والخاصة، منوهًا إلى أن هناك خبراء وأساتذة كبارًا احتفظوا برأس انيشتاين ليدرسوها على مر السنين، ولكن ما تبقي من رأسه يوجد الآن بمتحف نيوجيرسي الأمريكية.