صدمات.. سلوى عثمان تنعى الفنان طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

أقيم عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية، واستقبل العزاء نجله معتصم وإلى جانبه الفنان أحمد خالد صالح، ومحمد هنيدي، ومحمد رياض وخالد الصاوي.

وكان الفنان أحمد السقا والفنانة يسرا اللوزي، أول الحاضرين للعزاء، وحرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كل من رانيا فريد شوقي، ومحمود البزاوي، سلوي عثمان ومجدي بدر، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ، و هاني مهنا ، وهاني سلامة، ومحمد هنيدي، وخالد الصاوي، ومجدي كامل، وبشرى، ومحمد عبد الرحمن توتا، وأحمد صفوت، ومحمد رضوان، والمخرج سامح عبد العزيز ، سلوي عثمان ، وسلوي محمد علي ،صلاح عبد الله ، كريم الحسني.

كما حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كل من محمد رياض، وسليمان عيد، وأحمد فهيم، وسيد رجب، ودنيا عبد العزيز، وصبري فواز، ومحمود عبد المغني، وشريف منير، ولقاء الخميسي، وصابرين، ورانيا محمود ياسين، ومحمد محمود عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، وطه دسوقي، والمخرج عمر عبد العزيز ، والمخرج خالد يوسف ، فراس سعيد و عدد كبير جدا من نجوم الفن

وأصيب الفنان خالد الصاوي، بحالة انهيار شديدة، فور وصوله عزاء الفنان طارق عبدالعزيز، وقال عنه: "أطيب إنسان ممكن تقابله في الدنيا، راجل وجدع مش هتكلم عنه كفنان هتكلم عنه كإنسان ناس كتير متعرفهوش وكان بالنسبة لينا مش بس أبو الشلة كان أم الشلة من كتر ما كان رحيم، كان بيحب الناس كلها ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته"

وقالت الفنانة القديرة سلوي عثمان في لقاء خاص لـ"صدى البلد" في عزاء الفنان طارق عبد العزيز

داعية له أن ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب .

وأضافت : أعزي أهله ربنا يصبرهم الفراق صعب ربنا يصبرهم يارب ويصبرني علي وفاة والدي ، واستطردت: الواحد عامل يتصدم كل شوية إنا الله وإنا إليه راجعون .

وأضافت الفنان طارق عبد العزيز هو فنان جميل وأعماله الفنية جميلة و إنسان جميل ربنا يرحمه يارب و يسكنه الفردوس الأعلى ، وآخر لقاء بنا سلمنا على بعض كان مش تعبان أوي تعبان بسيط

ويعد مسلسل "بقينا اتنين" آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، ومن المقرر يعرض العمل خلال الأيام المقبلة، وضم المسلسل في بطولته كلا من رانيا يوسف، وشريف منير، وميمي جمال، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.