وضع خطير.. إيلون ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة غزة

ردّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على دعوة حركة حماس له لزيارة قطاع غزة، رافضًا الأمر بسبب خطورة الوضع هناك.

وعلّق “ماسك” على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرج على منصة "إكس"، ذكر فيه أن "حماس" دعت الأول لزيارة قطاع غزة.

وقال "ماسك": "يبدو أن الوضع خطير هناك بعض الشيء الآن، لكنني على ثقة بأن غزة مزدهرة على المدى الطويل ستكون أمرًا جيدًا لجميع الأطراف".

وفي وقت سابق، وجهت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الدعوة إلى مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، لزيارة قطاع غزة.

وأوضح القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن دعوة الحركة لـ إيلون ماسك، إلى زيارة غزة تهدف إلى اطلاعه على حجم المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع المحاصر.

وزار ماسك، الاثنين تل أبيب، والتقى قيادات الاحتلال حيث رافقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جولة في بلدة كفار عزة بغلاف قطاع غزة.

وجاءت زيارة إيلون ماسك إلى إسرائيل، عقب إدانة البيت الأبيض لما وصفته بـ"معاداة السامية" من قبل ماسك ومنصته الشهيرة "إكس"، إثر إعجابه بمنشور قالت عدة جماعات حقوقية إنه يحيل إلى نظرية مؤامرة قديمة ويشجع على الكراهية.

وكانت الاتصالات قد انقطعت خلال الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة حماس، والتي اندلعت بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.