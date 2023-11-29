إشادة بدور مصر في إيصال المساعدات لغزة|تونس تكشف تفاصيل المكالمة بين قيس سعيد والسيسي

كشفت الرئاسة التونسية، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء، مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا خلالها العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان أن الجانبين تناولا في هذه المكالمة العلاقات بين البلدين.

وأضافت: "أثنى الرئيس التونسي بهذه المناسبة على الدور الذي تقوم به مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد الدمار الذي لحق بكل مرافقها نتيجة للعدوان الصهيوني عليها، كما أبلغ عن استعداد تونس، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني، لاستقبال عدد من المصابين لتلقي العلاج بتونس".

وأوضح سعيد أن في هذه الفترة التي تشهد هدنة، هناك عدد كبير من الذين لا يجدون الحد الأدنى من الرعاية الصحية وهناك من يقضون نحبهم كل يوم نتيجة لهذا الوضع الكارثي اللاإنساني.

ولفتت الرئاسة التونسية إلى أنه سيتولى وزيرا خارجية البلدين التنسيق في أقرب الآجال حتى يقوم الشعب التونسي بواجبه المقدس تجاه الشعب الفلسطيني.