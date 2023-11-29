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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا يكشف موقف القندوسي من العودة للأهلي

صدى البلد

كشف  معتز البطاوي المدير الرياضي لفريق سيراميكا  موقف القندوسي من العودة للأهلي في يناير، وحقيقة انتقال شكري وبيكهام للأهلي.

و قال معتز البطاوي في مداخلة هاتفية  للاعلامي سيف زاهر : القندوسي  مكمل معانا ، وبالنسبة لحقيقة  انتقال شكري وبيكهام للأهلي مفيش كلام خالص عن سوق الانتقالات الي في يناير ،و الاهلي مركز في المباريات  و الحاجات الي داخل فيها فقط  .

وكشفت الآشعة التي أجراها اللاعب أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال ودية الفريق أمام الجونة، التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

 

كما كشفت التقارير الطبية عن تعرض حسين حسني لاعب سيراميكا كليوباترا، لخلع في الكتف، وجار تحديد فترة علاج وتأهيل كلا اللاعبين، تمهيدًا لعودتهما للتدريبات الجماعية.

 

القندوسي لعب مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة، سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر فى بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أى أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف. وتوّج اللاعب الجزائري مع الأهلي بأربع بطولات هي الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

 

شكري بيكيهام أرقام القندوسي مع الأهلي انتقال القندوسي للاهلي

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