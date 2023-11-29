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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سي إن إن: توافق بين مصر وأمريكا وإسرائيل وقطر لتمديد الهدنة في غزة

الهدنة في غزة
الهدنة في غزة

كشف مصدر أن هناك توافقًا بين مصر وأمريكا وإسرائيل وقطر بشأن العمل لتمديد الهدنة لإخراج المزيد من المحتجزين في غزة.

وأضاف المصدر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هناك ما يكفي من النساء والأطفال محتجزين لدى حماس لتمديد الهدنة ليومين إضافيين.

ولفت إلى أنه إذا أفرجت حركة حماس  اليوم عن 10 كما هو مخطط يمكن تمديد الهدنة ليوم آخر.

وتوقع مسئول إسرائيلي، تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين أو ثلاثة بعد انتهائها صباح الخميس.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنه في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات في غزة أو تجديدها مرة أخرى.

وأضاف أنه "يتوقع إطلاق سراح معظم الأطفال بحلول مساء الأربعاء مع تبقي ما بين 20 و30 امرأة محتجزة في غزة".

وأكد المسؤول أن استمرار إطلاق سراح الرهائن في غزة "لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد يتم تمديدها في المستقبل القريب لمدة يومين آخرين.

من جانبها، نقلت القناة الـ 12 العبرية، مساء الثلاثاء، عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن إسرائيل ترفض صفقة "الكل مقابل الكل" مع حركة حماس، والتي تعني إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين.

وقال المصدر السياسي الإسرائيلي إن هذه الصفقة ليست على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي.

وأضافت القناة: "في الأيام الأخيرة، أشارت تقديرات في إسرائيل إلى أنه سيتم قريباً تقديم عرض للإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين ووقف القتال في غزة".

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