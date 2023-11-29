حدث ليلاً|بدء فترة الصمت الانتخابي بالخارج.. بركان غضب في أوضة اللبس بالأهلي.. والاحتلال يقتحم مخيم جنين

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بأمر الهيئة.. تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج.. مستندات

في أول يوم صمت بالخارج.. تفاصيل الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024

حج الجمعيات الأهلية 2024 | آخر فرصة للتقديم.. تعرف على الشروط

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

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أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

استشهاد فلسطينيين.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل مستشفى في مخيم جنين

وقت الأذان.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

انتهاكات خطيرة في الضفة .. حماس تتوعد الاحتلال مجددًا