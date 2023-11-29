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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً|بدء فترة الصمت الانتخابي بالخارج.. بركان غضب في أوضة اللبس بالأهلي.. والاحتلال يقتحم مخيم جنين

صدى البلد

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