حج الجمعيات الأهلية 2024 | آخر فرصة للتقديم.. تعرف على الشروط

يوم واحد يفصلنا على انتهاء التقديم لـ حج الجمعيات الأهلية 2024، المخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية في مصر، الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ- 2024م.

تستمر المؤسسة القومية لتيسير الحج في تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1445هـ 2024م ضمن حج الجمعيات الأهلية 2024، حتي يوم غدٍ الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بـ حج الجمعيات الأهلية 2024، التي جاءت على النحو الآتي:

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومُسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، إذ سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

- أن يكون المتقدم لـ حج الجمعيات الأهلية 2024، مصري الجنسية.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، إذ لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا في حج الجمعيات الأهلية 2024.

- لن يُسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، إذ إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض “القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام”، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.



ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

حج وزارة التضامن الاجتماعي 2024

وتضمن الاشتراطات التي تضعها وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا الآتي:

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، إذ يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

من المقرر أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لجميع المحافظات وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، إذ من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

وتُعلن النتائج النهائية للقرعة “ أصلي- احتياطي بنسبة 30%” على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

ويتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم “بحد أقصى مرافق واحد” من أحد الأقارب، إذ تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج ضمن حج الجمعيات الأهلية 2024 المستوفيين لجميع الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بـ وزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب، كذلك أنه لا يحق لمقدم الطلب استرداد الرسوم التي قام بسدادها إلكترونيًا في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المدرجة.