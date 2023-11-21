خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية

قدمت مريم كمال مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن حج الجمعيات و الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم و من هم الفئات المستثناه من القبول .

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خلال الفتره الأخيرة يهتم الكثير ممن يرغبون فى اداء الحج من خلال الجمعيات الاهليه فى معرفة كل المعلومات الخاصه به من اول فتح باب التقديم لاخر موعد له حتى الخطوات والشروط، لان وزارة التضامن الاجتماعي، قد اعلنت خطوات و شروط التقديم فى حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه- 2024م .



بدأت مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات فى استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ 2024م من خلال الجمعيات الأهلية من يوم 14 نوفمبر الماضي، و بدورها تستعد مبكرا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للحجاج.



وكشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، خلال ترأسها اجتماع المجلس ، عن موعد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445ه- 2024م

وأعلنت ان فتح باب التقديم قد بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر ، وان اخر موعد للتقديم سيكون الخميس 30 نوفمبر الجاري

وقالت أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.



وعن خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية التى اعلنتها الوزاره

فعلى الشخص الراغب فى أداء الحج ان يتقدم بطلب الى الجمعية الأهلية المسجل بعضويتها.

وبعد ذلك سيحصل يحصل على الاستمارة الخاصة بنموذج حج الجمعيات الأهلية.

ولكن لابد أن يكون لديه بطاقة قومى سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر وقت تسجيل الطلب.

ويقوم بكتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة .

وبعد ذلك تقوم الجمعية بتجميع طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج وإرسالها الى مديرية التضامن التابعة لها.

ويتم تسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

ويتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.



وحددت الوزارة الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة لهذا الموسم.. ومن هذه الشروط أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا

وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي

بالإضافة الى انه يجب ان يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج ، لم يسبق له أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.



وعقب اعلان النتيجة القرعه سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط ، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

ويشترط ان يكون المتقدم لأداء فريضة الحج كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، ولا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين ولكن لابد ان لا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا،

ولا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.



وهناك فئات مرضيه لن يسمح لهم بالتقدم لاداء مناسك الحج لانهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم :

"مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض (القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام)، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة



ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة، كما يحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.