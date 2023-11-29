في يوم التضامن مع فلسطين.. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء العراقي للعالم

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إنه في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد وقوف العراق ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي عبر صفحته على منصة إكس: "كما نشدد على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة".

كما دعي محمد شياع السوداني جميع دول العالم إلى إنهاء معانات الشعب الفلسطيني، الذين تعرضوا لها بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، وصفت منظمة الصحة العالمية المساعدات التي تدخل إلى غزة رغم تمديد الهدنة بأنها "قطرة في محيط" .

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض غير المعالجة قد تشكل تهديدًا أكبر لحياة المدنيين في قطاع غزة مقارنة بالقصف العسكري. وتشير التقارير إلى انتشار الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي بشكل واسع بين الأطفال في المرافق المكتظة التي يعيش فيها حوالي 1.1 مليون شخص.