يقلل خطر الإصابة بالأمراض.. فوائد تناول الفراولة

تناول الفراولة يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض ويوفر فوائد صحية عديدة.

وقدم الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بعض الفوائد المحتملة لتناول الفراولة:

فوائد تناول الفراولة

مضادات الأكسدة: تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم، ومن المعروف أن الضرر الناتج عن الجذور الحرة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

صحة القلب: تحتوي الفراولة على مكونات طبيعية تعزز صحة القلب، فهي تحتوي على الفلافونويدات والألياف والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم الجهاز المناعي: تحتوي الفراولة على فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويساهم في مكافحة العدوى والأمراض.

صحة الجهاز الهضمي: الفراولة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

السيطرة على مستويات السكر في الدم: يمكن أن تساهم الفراولة في تحسين تحكم مستويات السكر في الدم، مما يفيد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

يجب ملاحظة أنه بالإضافة إلى تناول الفراولة، يجب أن يكون لديك نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية للحصول على فوائد صحية كاملة.