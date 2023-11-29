عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقلل خطر الإصابة بالأمراض.. فوائد تناول الفراولة

فوائد تناول الفراولة
فوائد تناول الفراولة

تناول الفراولة يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض ويوفر فوائد صحية عديدة.

وقدم الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بعض الفوائد المحتملة لتناول الفراولة:

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

مصر تضاعف صادراتها من الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي

فوائد تناول الفراولة

مضادات الأكسدة: تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم، ومن المعروف أن الضرر الناتج عن الجذور الحرة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

صحة القلب: تحتوي الفراولة على مكونات طبيعية تعزز صحة القلب، فهي تحتوي على الفلافونويدات والألياف والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم الجهاز المناعي: تحتوي الفراولة على فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويساهم في مكافحة العدوى والأمراض.

صحة الجهاز الهضمي: الفراولة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

السيطرة على مستويات السكر في الدم: يمكن أن تساهم الفراولة في تحسين تحكم مستويات السكر في الدم، مما يفيد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

يجب ملاحظة أنه بالإضافة إلى تناول الفراولة، يجب أن يكون لديك نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية للحصول على فوائد صحية كاملة.

الفراولة فوائد تناول الفراولة صحة القلب جهاز المناعة مكافحة العدوى والأمراض صحة الجهاز الهضمي تناول الفراولة نظام غذائي متوازن الاطعمة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

في موسمها.. 3 فوائد مذهلة لـ البطاطا

فوائد مذهلة لتناول كبدة الدجاج | تعرف عليها

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

تناول الشاي الأخضر وشاهد ماذا يحدث لجسمك

تناول البروكلي وشاهد ماذا يحدث لجسمك.. فوائد صحية مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفشار؟

عشبة رخيصة تحميك من أخطر الأمراض وتزيد الذكاء

ترشيحاتنا

ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة جمركياً بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

متصدر الدوري ويستعد لمواجهة صن داونز.. بيراميدز: فزنا على الدراويش رغم الصعوبات

مكتب نتنياهو يعلن استلام قائمة أسماء المحتجزين بغزة المقرر الإفراج عنهم الليلة

بايدن يوجه رسالة لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قطر

العرب تعلموا الدرس.. هكذا أسقطت حماس إسرائيل في الحرب واختراق فلسطيني لـCIA

رد فعل كولر مع اللاعبين بعد تعادل الأهلي وسموحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من هذه الأعراض.. احذر الاكتئاب الموسمي  

تمساح ولا نداهة| جسم غريب يثير الجدل بترعة الجعفرية.. والري تكذب رواية الصيادين

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ