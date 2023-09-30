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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تضاعف صادراتها من الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

ضاعفت مصر صادراتها من الفراولة المجمدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية، واستمرت في زيادة صادراتها هذا العام ليصل إلي مستوي قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. 

 

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع أيست فروت، وصلت صادرات مصر هذا العام من الفراولة المجمدة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري.

 

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، تم تصدير 95 ألف طن من الفراولة المصرية المجمدة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد بنسبة 5٪ عن نفس الفترة من العام السابق وأعلى مرة ونصف من متوسط السنوات الخمس السابقة.

 

وبالرغم من هذا الإرتفاع بشكل عام، إلا أن التقرير كشف أنه خلال شهري مايو ويونيو فقط من هذا العام، كانت الصادرات من مصر إلى الاتحاد الأوروبي أقل من العام الماضي، بينما تجاوزتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخرى.

 

جدير بالذكر أن مصر خلال العام الماضي تمكنت من تصدير ثلثي كمية الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي من الدول غير الأعضاء.

 

يعد الاتحاد الأوروبي نفسه أكبر سوق مبيعات للفراولة المجمدة في العالم، وقد وصلت واردات هذا المنتج إلى 207 ألف طن في عام 2022. ومع ذلك، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، انخفض إجمالي الواردات إلى الاتحاد الأوروبي إلى الحد الأدنى لمدة ثلاث سنوات والبالغة 135 ألف طن.

 

وتظل مصر والمغرب الدولتين الرئيسيتين المصدرتين للفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن حصة المغرب تتناقص بشكل نشط ومن المرجح أن تصل إلى الحد الأدنى في السنوات الأخيرة في عام 2023. 

 

وعلى سبيل المثال، في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، قام المغرب بتصدير 31 ألف طن فقط من الفراولة المجمدة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو أقل بثلاث مرات من إمدادات مصر. 

 

ظلت حصة الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هيكل الاستيراد صغيرة نسبيا. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، استوردت دول الاتحاد الأوروبي 34000 طن من الفراولة المجمدة من تركيا، و33000 طن من صربيا، و1600 ألف طن من أوكرانيا. ولم تتجاوز أحجام العرض من كل دولة من الدول المتبقية ألف طن.

الفراولة مصر زيادة صادراتها للخارج الاتحاد الأوروبي

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