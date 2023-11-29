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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: زيادة خطر الإصابة بالغدة الدرقية بسبب فرط استخدام فول الصويا

هل النباتيون معرضون
هل النباتيون معرضون لخطر الغدة الدرقية بسبب فول الصويا

هناك بعض الأبحاث تشير إلى احتمال زيادة خطر اضطرابات الغدة الدرقية لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من فول الصويا.

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هل النباتيون معرضون لخطر الغدة الدرقية بسبب فول الصويا ؟

 

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن فول الصويا يحتوي على مركبات تسمى الإيزوفلافونات، والتي تعتبر مثبطات لإنزيم يسمى الثايروكسين جديد، هذا الإنزيم يعتبر ضروريا لتحويل الهرمونات الدرقية النشطة في الجسم.

ومع ذلك، لا يوجد اتفاق بين الدراسات حول هذه القضية، حيث إن الأبحاث الموجودة تعطي نتائج متباينة، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تأثير فول الصويا على الغدة الدرقية، بما في ذلك كمية تناوله وتركيبة النظام الغذائي العام والحالة الصحية الفردية.

إذا كنت تعاني من اضطرابات الغدة الدرقية أو لديك قلق بشأن استهلاك فول الصويا، فمن المستحسن التشاور مع طبيبك أو أخصائي التغذية، سيكونون أفضل لتقديم المشورة الملائمة بناءً على حالتك الصحية الفردية وتوصياتك الغذائية.

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