قرار حكومي بشأن أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.. اعرف إيه الجديد

تعد وسائل النقل العامة أداة هامة جدا للمواطنين، لتلبية احتياجتهم والذهاب إلى عملهم يوميا، ويتردد عليها عدد كبير من العمال والموظفين طوال اليوم، لذلك تسعى الحكومة لتطوير وسائل النقل في جميع محافظات الجمورية.

وتدرس هيئة وجهاز النقل البري وضع شروط جديدة للترخيص للتشغيل للنقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى على أن تشمل عدم الترخيص لأي مركبة أو أتوبيس لا يعمل بالغاز الطبيعي في التراخيص الجديدة للشركات خلال الفترة القادمة.

عمل الأتوبيسات بالغاز الطبيعي

وتأتي الخطوة التي يدرسها النقل البري فى إطار خطط النقل للتحول الى النقل الأخضر بما يتوافق مع سياسات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وبما يساهم فى دعم المشروعات القومية في قطاع النقل الأخضر.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده رئيس الوزراء؛ لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وأيضا خطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، وعددٍ من مسؤولي الوزارتين.

وتناول الاجتماع جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسا بالإسكندرية.

تحويل وتسليم 377 أتوبيسًا

وأكد هشام آمنة أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسًا في المحافظتين، قائلًا: "هناك حرص أيضًا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27".

ويعمل جهاز تنظيم النقل البري على اتباع إستراتيجية لتوفير السولار والحد من استخدامه بسيارات وأتوبيسات النقل الجماعى على ان يكون الاتجاة العام للعمل بالغاز الطبيعى كبديل عنة خلال الفترة القادمة.

وتعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، تهدف إلى توفير المواد البترولية، علاوة على الحفاظ على البيئة، والاستغناء عن السولار سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، علاوة على أن مصر تمتلك وفرا كبيرا من الغاز الطبيعي، وذلك يأتي في إطار اتجاهات الدولة للتحول إلى العمل بالطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن ما يحدث من تطوير النقل العام خطوة في غاية الأهمية، وأكد أن هذه الخطوة الكبيرة في تطوير النقل العام تعمل على تقليل الاعتماد على السولار وأيضا تكون اقل ضررا للبيئة والصحة العامة.

وأضاف مهدي ـ خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تكلفة هذه الخطوة ليست بقليلة لتحويل اتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، لذلك وضع خطة بالتحويل المرحلي للغاز الطبيعي في الحقيقة هام ومطلوب أيضا".

خطة تطوير أتوبيسات النقل

وفي نفس السياق، قامت الدولة المصرية بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وذلك للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.

وتحويل السيارات والاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، وهي ميزة هامة جدا لاسيما في وضع الاقتصاد العالمي الحالي.

والجدير بالذكر، أن خطة الحكومة تستهدف استبدال جميع سيارات النقل العام التى يبلغ عمرها 20 عاما للغاز الطبيعى وبعد ذلك أصحاب السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما، حيث أن هناك سيارات مستهلكة تعمل فى محطات كثيرة مثل حلوان وزهراء وسكنات المعادى ويجب حصرها لاستبدالها بالسيارات غاز طبيعى أيضا.

وتحويل الأتوبيسات والسيارات من العمل بالبنزين او السولار الى الغاز الطبيعي له العديد من المزايا والفوائد والتي علي راسها توفير المواد البترولية فضلا عن الغاز الطبيعى صديق للبيئة.

ونرصد لكم أهم وأبرز المعلومات عن خطة تطوير أسطول أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والتي جاءت كالتالي: