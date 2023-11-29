ميدو: بيبو يتعرض لحملة ممنهجة ولابد من منحه كافة الصلاحيات

دعم أحمد حسام ميدو، خلال برنامجه على قناة المحور، خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي مشددا على أنه يتعرض لحملة مُمنهجة.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي معندوش أي مشكلة في ملف مدير الكورة، وجمهور الأهلي يدعم خالد بيبو ويعلم أن هناك الحملة الممنهجة يتعرض لها"

وأضاف: "خالد بيبو لازم يكون عنده صلاحيات كاملة في أوضة اللبس عشان يقدر يشتغل بكل قوة"

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد منع اللاعبين من أي لقاءات تليفزيونية بعد التعادل مع سموحة سلبيا في مسابقة الدوري العام ، محذرا الجميع من استخدام السوشيال ميديا بعد سوء الاداء في المباراة والتركيز في مباراة يانج أفريكانز المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثانية بدور المجموعات ل دوري أبطال إفريقيا.