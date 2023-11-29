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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهمية الغباء في البحث العلمي.. ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ كولر

كولر
كولر

سلط أحمد حسام ميدو الضوء على مقولة العالم الأمريكي مارتن شوارتز والذي أشار من خلالها إلى أهمية الغباء في البحث العلمي.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "العالم الأمريكي مارتن شوارتنز كان له مقولة مهمة، بتقول أهمية الغباء في البحث العلمي، بيقولك إنك مش لازم تكون فاهم كل حاجة" 


وأضاف: "في وقت لازم تسمع للناس، وتسمع للي حواليك، لأن انت مش فاهم كل حاجة، وده اللي لازم مارسيل كولر يعمله" 


واختتم: "كولر لازم يكون أهدى الفترة اللي جاية، ومحتاج يسمع للي حواليه"

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عبر عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف المدير الفني: «خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ٩ لاعبين يكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة».
 
وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء ولكم لم يحدث ذلك.

وشدد كولر على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.

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أهمية الغباء في البحث العلمي.. ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ كولر

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