متصدر الدوري ويستعد لمواجهة صن داونز.. بيراميدز: فزنا على الدراويش رغم الصعوبات

قال محمود فتح الله المدرب العام بفريق بيراميدز، إن الفوز الذي تحقق على الإسماعيلي، كان مهمًا للغاية في مشوار الفريق في بطولة الدوري، في ظل صعوبة المنافس الذي يمر بظروف ليست جيدة.

وأضاف فتح الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بيراميدز يعاني من العديد من الإصابات التي ضربت صفوفه، فضلًا عن ضغط المباريات، إلا أن الفريق نجح في تخطي هذه العقبات.

وأشاد فتح الله، بأداء بيراميدز أمام الإسماعيلي، بعد الظهور بأداء وروح عالية، حيث حول الفريق خسارته بهدف إلى فوز بهدفين، مؤكدًا أن الفريق كان يمكنه الفوز بنتيجة أكبر من التي تحققت.

واختتم مدرب بيراميدز، أن فريقه يستعد بقوة لمباراتي نواذيبو وصن داونز، في دوري أبطال إفريقيا، أملًا في تحقيق الفوز خلالهما، لتأكيد التأهل مبكرًا من المجموعة.