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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل أحدث مشروع بالعاصمة الإدارية بتكلفة 6 مليارات جنيه

صدى البلد

تشهد  العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعا جديدا يضم مكاتب إدارية فاخرة تبلغ تكلفته 6 مليارات جنيه.

 يقع المشروع في منطقة البوسكو بمساحة 17 فدانًا ويضم 19 مبنى يتميز بالتصميم المعماري الحديث والتكنولوجيا المتقدمة.

يهدف المشروع الذى تنفذه مصر ايطاليا إلى توفير تجربة إدارية متكاملة ومريحة، ويتضمن تصميمًا ذكيًا يسمح بالاستفادة الكاملة من الإضاءة الطبيعية وتقليل استهلاك الطاقة. 

يتوفر في المشروع مساحات مكتبية قابلة للتعديل بين 45 و367 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مبانٍ مكتبية أكبر تبدأ من 413 مترًا مربعًا.

من المتوقع أن يستغرق الانتهاء من المشروع حوالي عامين، وسيتم توفير وحدات المكاتب للبيع والإيجار. يهدف المشروع إلى جذب مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات

 ومن المتوقع أن يساهم المشروع الجديد  في تعزيز مكانة العاصمة الإدارية كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في مصر.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا حضريًا هامًا في مصر، وتهدف إلى توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة. 

تتميز بالتخطيط العمراني المتقدم والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق عامة متنوعة.

وتستقطب العاصمة الإدارية الجديدة الاستثمارات والمشاريع العقارية الرائدة، وتعد وجهة مثالية للأعمال والتطور العمراني في مصر.

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