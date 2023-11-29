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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب الإقبال الجماهيرى.. كاظم الساهر يحيي حفلا إضافيا فى دبى

كاظم الساهر
كاظم الساهر

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان كاظم الساهر عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام عن تقديمه حفلة إضافية فى دبى نظرا لاقبال الجماهيرى الكبير على حفله المقرر فى يوم 22 ديسمبر المقبل. 

وقالت الصفحة الرسمية : نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير ونفاد تذاكر حفل كاظم الساهر في أوبرا دبي.. تمت إضافة حفل ثانٍ للقيصر يوم 23 ديسمبر 2023 وسيتم طرح التذاكر غدًا. 

كاظم الساهر

كاظم الساهر

كشف الفنان كاظم الساهر تفاصيل تسجيل أحدث أغانيه Holdyourfire والتى طرحها مؤخرا تضامنا مع أهالى غزة باللغة الانجليزية .

وقال كاظم الساهر فى حوار أجراه مع تلفزيون العربية من اسبانيا أنه كان حريصا على تقديم عمل فني للجمهور الغربي، لذلك قدم الأغنية باللغة الانجليزية.

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وأشار كاظم خلال لقائه إلى أنه فى البداية قام بكتابة الأغنية ثم تم  ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.

وتابع كاظم الساهر أنه فى بداية التحضير للأغنية كان لا يجيد غنائها بالانجليزي بالشكل المطلوب لذلك قام بتسجيلها أربع مرات داخل الاستديو ولم يقتنع بأدائه فاضطر للسفر إلى أمريكا وقام بالاستعانة بمطربين من الأوبرا هناك لكي يساعدوه على غنائها بالشكل المطلوب.

وأضاف الساهر أنه كان عندما يقوم بتسجيل الأغنية كان يستشير احفاده لكونهم بأمريكا وعلى دراية كاملة باللغة الانجليزية وبالفعل قاموا بسماع جميع النسخ التى قمت بتسجيلها إلى أن أعجبتهم وقررنا طرحها فى الأسواق.

كاظم الساهر طرح أغنيته "Holdyourfire"

طرح كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "Holdyourfire"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء بشأن الكارثة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجمات غاشمة.

وعلق على الاغنية عبر انستجرام وكتب:" جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً. 

الأغنية فكرة الفنان كاظم الساهر وهي من تلحينه أيضاً، وكتب كلماتها توم لو، وقام بتوزيعها الموسيقي الفنان المبدع ميشال فاضل. 

وتم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا.

وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.

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