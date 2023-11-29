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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 شركة تشارك في الجناح المصري بمعرض بيوتي ويست أفريقيا بنجيريا

صدى البلد

أنطلق معرض بيوتي ويست أفريقيا والمقام بدولة نيجيريا في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2023 بمشاركة 14 شركة مصرية بجناح مصري جماعي منظم بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وبمساحة ٢٠٤ متر مربع في قطاعات المنظفات ومستحضرات التجميل، الكيماويات الوسيطة والمواد المساعدة والعبوات.
أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه بلغت صادرات القطاعات الكيماوية إلى السوق النيجيري خلال عام 2022 ما قيمته 34 مليون دولار وتتمثل أهم القطاعات المصدرة للسوق النيجيري في منتجات الكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة، واللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار وكذلك منتجات المطاط.
ويمثل المجلس بالمعرض يحيي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي والذي قام بالتحضير بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في اعداد الدراسات التسويقية الخاصة بالسوق النيجيري وكذلك في الإعداد للقاءات ثنائية للشركات المصرية المشاركة مع الجانب النيجيري.

معرض بيوتي ويست أفريقيا نيجيريا الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات القطاعات المصدرة القطاعات الكيماوية

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