لدعم التنمية.. اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 9 مليارات دولار| تفاصيل

أكد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد اتفق مع مصر منذ عامين على خطة بقيمة 9 مليارات دولار من أجل دعم خطة التنمية، و ليس له علاقة بتداعيات الحرب في غزة.

وأوضح كريستيان برجر، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة MBC مصر، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بدعم مصر، و يناقشوا حاليا كيفية تطوير علاقتهم ببعضهم.

وقال السفير كريستيان برجر، إننا ندرك تمامًا العبء الذي يثقل كاهل مصر بسبب الديون، وهناك مناقشات لتقليل آثارها وتداعياتها، وسيكون للاتحاد الأوروبي طرق فعالة لتقليل أضرار الديون على مصر.

وتابع أن هناك مناقشات تتم بشأن جدولة ديون مصر وإعادة النظر في أعباء الديون التي لدى الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومن الممكن أن تكتمل هذه المناقشات قريبًا.

وأضاف أنه التقى الرئيس السيسي وكان هناك مناقشات حول الاتفاق بشأن الخطوات اللازمة، مؤكداً أنه يشعر بالراحة والسعادة في مصر.

وأشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يجب على كلا الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي أن يتشاركا الأرض و أن يتفقوا على العلاقات والحدود فيما بينهم.

رسالة قوية من المجتمع الدولي

ولفت إلى أن هناك رسالة قوية تأتي من المجتمع الدولي، متمنيا من كلاهما أن ينتهزا هذه الفرصة و يحولا هذه الكارثة إلى أمر نافع و مفيد.