رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: ندعو لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسهيل وصول المساعدات لغزة|فيديو

قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة MBC مصر، إن الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، وأنهم يدعمون هذا التوجه بمساعدة مصر وقطر والولايات المتحدة.

ولفت رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إلى أن هناك بعض من دول الاتحاد الأوروبي قامت بالاعتراف بـ فلسطين منذ سنوات عديدة، منذ فترة الحقبة السوفيتية، موضحًا أن إسرائيل يجب أن يكون لديها طريقة للتعامل بها مع شعب غزة و أن يعم السلام وأن يكون هناك دولة فلسطينية وغزة جزء منها.

وواصل، أنهم يفكرون في عقد مؤتمر للسلام لإيجاد حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منوها إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، و هذا ما أعلنوه دائما والذي تكرر مرارًا و تكرارًا.