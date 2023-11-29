مصادر لـ القاهرة الإخبارية: الإفراج عن 10 إسرائيليين وأجنبيين اليوم

أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية أنه سيتم الإفراج اليوم الأربعاء عن ١٠ إسرائيليين وأجنبيين، وفقا لنبأ عاجل.



وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام والأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفا :" استمرار الهدنة في غزة يعني دخول المزيد من المساعدات وهذا ما نريده، و سنفعل ما بوسعنا بالأيام المقبلة في إسرائيل لتمديد هدنة غزة".



وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده تركز على جهود تمديد الهدنة في غزة لتوصيل المزيد من المساعدات، مضيفا أن :" إسرائيل استهدفت مؤخرا مصالح الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري".