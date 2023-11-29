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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالد عباس: العاصمة الإدارية كانت حلما وأصبح واقعا خلال 6 سنوات

صدى البلد

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارة الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة أحد المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية، لافتا إلي أنها كانت حلمًا وتحقق وأصبح واقعًا، ويعد إنجازًا للدولة بصفة عامة تحقق خلال 6 سنين.

وأضاف “عباس”، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي، أنهم يتعاملون كشركة طبقا لقانون الاستثمار، ويتم كشركة من خلال طرفين مطور وشركة، لافتا إلي أنهم كشركة لا نساعد المطور فقط لكن أيضا نهتم بالمشتري ونحاول المحافظة على حقوقه، إضافة إلى العمل على تقديم تيسيرات كثيرة، ليست مالية فقط، ولكن يتم تقديم حوافز لكل المشروعات التي تحقق نجاحات.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ بداية من الدورة القادمة سينقل إلى العاصمة الادارية الجديدة، بالإضافة إلى أن هناك 240 ألف موظف يدخلون ويخرجون من العاصمة بشكل يومي، وهم العاملون في الحكومة من شهر 1 يوليو الماضي، بالإضافة أيضا إلى عدد الزوار، والعاصمة مستعدة لاستقبال كل هذه الأعداد.

ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الثالثة التي تم تخصيصها للقطاع العقاري بعد النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر، ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان ويشارك فيه لفيف رفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات في القطاع الخاص.

وينظم المؤتمر شركة سان اند سام وهي من أكبر الشركات المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبري لأكثر من 15 عام، ومن أهم اعمالها السابقة تنظيم مؤتمر  the Markerers league، الذي يعد الحدث السنوي التسويقي الأول من نوعه في العالم العربي الذي يعمل على مواكبة وتطوير منظومة التسويق فى مصر والشرق الأوسط، والذي دام تنظيمه لـ7 دورات علي مدار 7سنوات، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر المسؤولية المجتميعة للشباب YSR، بهدف دعم الدور الريادي للشباب في العمل المجتمعي من خلال تنظيم 3دورات من المؤتمر.

شركة العاصمة الإدارة الجديدة صناع القرار القطاع العقاري

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