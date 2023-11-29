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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادا للاستحقاق الرئاسي 2024.. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الثقافة الانتخابية

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة "المصريون والثقافة الانتخابية.. ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن القومي"، وذلك يوم الأحد 3 ديسمبر 2023، في تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ويحاضر فيها اللواء د. سمير فرج المفكر السياسي، ويديرها الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام.

وتدور الندوة حول عملية المشاركة الانتخابية في مصر من المنظور الثقافي والتاريخي، حيث تحتفل مصر هذا الشهر بمرور ١٠٠ عام على أول عملية انتخابية تشهدها أرض المحروسة، وهو ما يؤكد على وجود الثقافة الانتخابية لدى الشعب المصري منذ القدم، ويثبت جدارته بتراثه الممتد للوقوف بجانب قواه الوطنية.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع، فضلًا عن الحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة واستقرارها.

مكتبة الأسكندرية تنظم ندوة الثقافة الانتخابية
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