الجيش اللبناني: عدد من الملحقين العسكريين زاروا فوج مغاوير البحر

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن عدداً من الملحقين العسكريين زاروا فوج مغاوير البحر، حيث استمعوا إلى إيجاز عن مهمات الفوج وحاجاته والتحديات التي يواجهها، بهدف البحث في سبل التعاون.

وكانت صحيفة “القوات” اللبنانية ذكرت أنّ الجيش اللبناني يبحث القيام بالدور المنوط به بموجب القرار 1701، والذي يقضي بنشر 12 ألف جندي في المنطقة الواقعة بين “الخط الأزرق” جنوباً ونهر الليطاني شمالاً، ولكن الجيش ينشر حالياً في تلك المنطقة 4 آلاف جندي فقط بسبب نقص عدده.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنه يجري البحث في تطويع 8 آلاف جندي لسد النقص.

كما تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، قائد الجيش، الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس، حيث قال: “لن نسمح لأي كان بالمس بأمن المدينة”.