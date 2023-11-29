قمة إيجيبت أوتوموتيف.. محمد عبد الصمد : مصر بوابة الدخول للسوق الأفريقية

شاركت شركة نيسان مصر بنجاح في الدورة الثامنة لقمة إيجيبت أوتوموتيف السنوية لصناعة السيارات.

واستعرضت القمة تحوّل مصر إلى مركز صناعي واقتصادي مهم للأسواق الإفريقية والعالمية.

تركزت المناقشات على تعزيز دور مصر كمركز للصناعات المغذية وقطاع النقل في صناعة السيارات، واستعرضت الجهود التي بذلتها مصر في تنفيذ خطة واستراتيجية توطين صناعة السيارات، ما أدى إلى تطور وتقدم هائلين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد محمد عبد الصمد المدير التنفيذى للشركة قائلاً: "تعد مصر بوابة الدخول للأسواق الأفريقية نظرًا لموقعها الجغرافي والاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول القارة.

وقال عد الصمد: أصبح مصنع نيسان مصر مركزًا إقليميًا لتصدير سيارات الركوب إلى أفريقيا، ما يعكس الجودة العالية للتصنيع والسعر المناسب لعملائنا في الأسواق الأفريقية".