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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة مسؤول كبير بـ وزارة الأمن القومي في إسرائيل

اسرائيل
اسرائيل

أبلغ القائم بأعمال المدير العام لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، إليزار بن هاش، اليوم الأربعاء، الوزير إيتمار بن جفير، أنه لن يستمر في منصبه.

ويأتي إعلانه قبل يوم من الموعد المفترض للوزارة للرد على التماس حركة جودة الحياة وكانت الحكومة قد تقدمت قبل نحو أسبوعين ضد تعيينه، على اعتبار أنه تعيين سياسي لمقربين.

وأمس، علق بن جفير، على خرق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلي إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال.

ودعا بن جفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالعودة وسحق حماس بالقوة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

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وقال: “حماس حاولت اغتيال جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة”.

وأضاف: إنني أدعو رئيس الوزراء إلى عدم "احتواء" تفجير العبوات الناسفة المستخدمة ضد جنودنا، وأن يأمر جيش الدفاع الإسرائيلي بالعودة وسحق حماس بالقوة".

بن جفير وزارة الأمن القومي وزارة الأمن القومي الإسرائيلية

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