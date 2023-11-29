غدا .. الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال الأردن اليوم الأربعاء، إنه سيستضيف غدا الخميس، مؤتمرا دوليا تشارك فيه منظمات غير حكومية وحكومات عربية وأجنبية لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة.

وجدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، رفضه لاحتلال أي أجزاء من قطاع غزة، أو محاولة فصلها عن الضفة الغربية، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

قال عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، إن الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين يجب أن تتوقف، فقيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم.

وأكد ملك الأردن، في رسالة وجهها لرئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف في 29 من نوفمبر من كل عام، أن العدوان البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والانتهاكات اللاشرعية التي تنفذها في الضفة الغربية، تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة.

وأضاف الملك عبد الله الثاني، أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظروف استثنائية تستدعي من العالم بأسره التحرك لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين العزل، والمستشفيات، وإلزام إسرائيل بفك الحصار وفتح المجال الكامل لعمل المنظمات الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية الكافية دون انقطاع.

وشدد على أن حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك.