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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

19 مليون دولار .. ألمانيا تتعهد بزيادة مساعداتها إلى غزة

علم ألمانيا
علم ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن برلين ستزيد مساعداتها الإنسانية بمبلغ إضافي قدره 19.7 مليون دولار (حوالي 18 مليون يورو) لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، اليوم الأربعاء إن الهدف من المساعدات تزويد السكان المدنيين بالإمدادات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والملابس.

وأشار فيشر إلى أن المساعدات الإضافية سترفع مساعدات ألمانيا لغزة إلى ما يقرب من 196 مليون دولار (حوالي 179 مليون يورو) هذا العام.

وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن "يستمر لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن العالم من إيصال المساعدات التي يحتاجها الناس بشكل عاجل في غزة.

الخارجية الالمانية برلين غزة المانيا إطلاق النار

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