عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. الحركة الأسيرة : الاحتلال حوّل السجون إلى مقابر حديدية مميتة

ارشيفي
ارشيفي

وجهت الحركة الأسيرة الفلسطينية نداء إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والوسطاء، والمؤسسات الدولية على رأسها الصليب الأحمر، والأمم المتحدة، للتحرك لوقف الحملة القمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم منذ أسابيع.

وقالت الحركة الأسيرة، في رسالتها:  إدارة سجون الاحتلال مارست جرائم بشعة بحق الأسرى تزامناً مع حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، بدعم من "قوى الشر والاستعمار في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة"، حسب وصفها.


وأضافت : لقد فاق العدوان الصهيوني بجرائمه كل مجرمي التاريخ والعصر الحديث ليصبح يمثل ظاهرة النازيين والفاشيين الجدد في هذا العالم.

وتابعت الحركة الأسيرة : الاحتلال شن حربه الانتقامية من الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والسجون "للتغطية على الهزيمة المدوية التي لحقت به في طوفان الأقصى".

وأردفت : ندعو الوسيطين القطري والمصري والصليب الأحمر والأمم المتحدة ومن وصفتها بــ"دول العالم الحر" إلى أن تضغط على الاحتلال لوقف الهجمة الانتقامية بحق الأسرى. 

وذكرت أيضا : الاحتلال حوَل السجون إلى مقابر حديدية قاتلة، وشن عمليات اغتيال وإعدام ممنهج بحق الأسرى أدت إلى استشهاد عدد منهم، وتهديدات السجانين الصهاينة كل يوم بتنفيذ مزيداً من الاعدامات، ويصرحون لنا بأنهم لديهم تعليمات بقتلنا إذا قمنا بالاحتجاج على الإجراءات العقابية بحقنا.

وزادت : إننا إذ نوجه لكم هذه الدعوة فإننا لا نطلب منكم تحريرنا من السجون فهذه مهمة المقاومة وهي ستتكفل بها، ولكن إلى أن يكتب الله لنا الحرية فإننا نطلب منكم أن تقفوا عند مسؤولياتكم الأخلاقية والإنسانية والدولية بأن تكفوا يد المحتل عن الإجرام بحقنا وأن توقفوا عملية القتل الممنهج التي نتعرض لها، وأن توقفوا هذه الهجمة الانتقامية النازية الفاشية بحقنا.

كما عبَرت عن فخرها واعتزازها بالتعامل الإنساني مع أسرى العدو من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة"، حسب وصفها. 

واتمت الحركة بيانها : في الوقت الذي يسابق فيه الاحتلال الزمن للإيغال في دمائنا والتنكيل بنا والإجرام بحقنا في داخل السجون، والسعي المحموم من قبل أطراف عديدة داخل الكيان الصهيوني لإقرار قانون إعدام الأسرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

أكثر من 100 موقع تراثي وديني وثقافي دمر خلال الغارات الجوية على غزة

هدف ملغى.. 25 دقيقة من التعادل السلبي بين فيوتشر والزمالك

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران

زرتهم بمستشفى العاصمة الإدارية| انتصار السيسي : قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين

السعودية تعرض على إيران زيادة التعاون والاستثمار الاقتصادي لتخفيف الصراع بين إسرائيل وحماس

مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

تعرف على فوائد زيت المشمش للبشرة

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

عاوز أقعد .. الدقيقة الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز.. فيديوجراف

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ