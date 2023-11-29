تلقى دعوة لحضور السوبر.. الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عصر اليوم، الكابتن نبيل عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، عضو اللجنة الأولمبية الإماراتية، والكابتن سعود صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، المدير المالي، في وجود الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي.

ورحب الخطيب برئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد والوفد المرافق له، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بالمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها.

ووجه وفد الاتحاد الإماراتي لكرة اليد الدعوة للكابتن محمود الخطيب، لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 9 ديسمبر المقبل بـ«الفجيرة».

وأهدى الخطيب درع وعلم النادي إلى الكابتن نبيل عاشور، الذي حرص هو الآخر على إهداء رئيس النادي الأهلي درع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد.