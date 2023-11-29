افتحوا معبر رفح.. أحمد موسى يكشف خطة صهيونية خطيرة لتهجير الفلسطينيين

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن المطالبات والمناشدات طيلة الفترة الماضية بضرورة فتح معبر رفح كانت جزء من مخطط صهيوني من أجل تهجير الفلسطينيين، وهو ما تم فضحه على لسان أحد محللي إسرائيل في الساعات الماضية.

أحمد موسى يتحدث عن مخطط تهجير الفلسطينيين

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أحد التقارير التي نُشرت من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم تتحدث عن مخطط التهجير منها الضغط على مصر من أجل فتح معبر رفح لتسهيل الطريق أمام الفلسطينيين للتهجير وترك قطاع غزة.

وتابع أحمد موسى: "عرفتوا ليه مصر كانت مهتمة بالملف ده، وليه كان بيتقال دايما افتحوا معبر رفح، عرفتوا القصة كانت إيه، القيادة السياسية لديها قراءة قوية للمشهد، والضغط علينا لن يحدث".

ولفت إلى أن المحلل الإسرائيلي كان يتحدث عن تقديم مساعدات دولية لمصر على كل لاجئ تستقبله مصر من فلسطين، من أجل الحصول على مساعدات دولية، وذلك في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، فضلا عن إعطاء مقابل للفلسطينيين مقابل ترك قطاع غزة.