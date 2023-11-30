علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

الزعتر هو عشب يستخدم عادة لإضفاء نكهة على الطعام، كما تم استخدامه منذ العصور القديمة لفوائد صحية وطبية مختلفة وكمادة حافظة.

واليوم، يتم استخدامه في مجموعة واسعة من المنتجات بدءًا من غسول الفم إلى الشاي وحتى بخاخات الأنف - وكذلك في المطبخ.

فوائد الزعتر

بديل الملح. يمكنك استخدام الزعتر الطازج أو المجفف كبديل للملح عند الطهي، يمكن أن يساعدك ذلك على تقليل كمية الملح التي تستخدمها، وهو أمر مهم إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم المرتفع.

دعم الجهاز التنفسي: مثبط السعال الطبيعي، تم استخدام الزعتر كعلاج منزلي للسعال وأمراض الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية لسنوات، وقد استخدمه الطب التكميلي والبديل كشاي وفي العلاج بالروائح، هناك بعض الأبحاث حول ذلك، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة مدى نجاحه