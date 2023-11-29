"أنا مشارك" حملة إلكترونية لدعوة الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، إطلاق الحملة الإلكترونية "أنا مشارك" التي ينفذها شباب تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري المتطوعين ضمن مبادرة بني سويف بشبابها، في حضور نائبي المحافظ عاصم سلامة و بلال حبش ومعاون المحافظ الدكتور محمد جبر، وشباب مبادرة بني سويف بشبابها بشقيها (المجلس الاستشاري، وتأهيل وتمكين).

وأثنى محافظ بني سويف -حسب بيان للمحافظة اليوم الأربعاء- على مبادرة الشباب التي تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب "من خلال الشباب أنفسهم" بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، المزمع إجراؤها ديسمبر المقبل، حيث تبدأ أعمال الاقتراع " في الداخل " بداية من 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام، وتسبقها أعمال التصويت للمصريين بالخارج في الأول من الشهر المقبل.

وثمن المحافظ، دور الشباب في تعزيز المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري والواجب الوطني، قائلاً إن هذا هو المنتظر من شباب المحافظة أن يحمل على كاهله الدور الإيجابي من أجل بناء وطنهم واستمرار التنمية، مؤكدًا على أنه لا أحد يختلف على أهمية المشاركة الانتخابية، وأن هذه الانتخابات هي الأهم، حيث بناء عليها يتم انتخاب واختيار رأس السلطة في الدولة، لذا من الأحرى بالشباب أن يشاركوا في هذا الحق الدستوري والواجب الوطني، وتكون كتلة مؤثرة وفعالة في هذا الشأن.

بدورهم، أعرب شباب المبادرة عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الشابة بالمحافظة وعلى رأسهم محافظ بني سويف على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في كافة المجالات والأنشطة والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم والمشاركة في رسم خارطة طريق لدفع عجلة التنمية داخل المحافظة من خلال مبادرة بني سويف بشبابها التي أطلقتها المحافظة.

وصمم الشباب حملة إلكترونية تحت شعار "أنا_مشارك" عبر نشر فيديوهات ورسائل توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة للمشاركة في الاقتراع السري عبر الصناديق، في الانتخابات الرئاسية، والتي يصاحبها تنفيذ عدد من الأنشطة على الممشى السياحي لكورنيش النيل وفي شوارع المحافظة لحث وتحفيز المواطنين على المشاركة وممارسهم حقهم الدستوري في التعبير عن اختياراتهم.

وفي سياق متصل، حث مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، خلال جلسته المنعقدة اليوم، جميع العاملين والطلاب بالجامعة على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حقًا دستوريًا لكل أفراد المجتمع المصري.

وشدد المجلس -في بيان- على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، والحرية التامة، بجانب عقد المزيد من الندوات التثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات، وتوفير كافة سبل الدعم لأعضاء هيئة التدريس للطلاب والطلاب وخاصة الطلاب الوافدين من المحافظات الأخرى.

