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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يكشف عدد أسراه رهن حماس .. ويعلن رده على خرق الهدنة

جيش الاحتلال يكشف
جيش الاحتلال يكشف عدد أسراه لدي حماس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الحالي يقدر أن حركة حماس الفلسطينية تحتجز 159 رهينة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “الجيش الإسرائيلي قضى على 3 مسلحين بسبب خرق الهدنة في غزة وإلقاء متفجرات على القوات”.

كما أشار إلى إعلان حماس بشأن عائلة بيباس، قائلا إن “المسؤولية عن أمنهم تقع بالكامل على عاتق حركة حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم،، وافق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على خطط مواصلة القتال والعمليات البرية في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي: "نحن نعرف ما يجب القيام به.. ونحن مستعدون للخطوة التالية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال إن إسرائيل ستواصل العملية البرية في جميع أنحاء  قطاع غزة قريبًا جدًا.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: "إذا كان لدى أي شخص أي شكوك.. فسنواصل قريبًا جدًا العملية البرية في جميع أنحاء غزة".

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