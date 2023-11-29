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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة طيبة التكنولوجية تشارك باللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة

جامعة طيبة التكنولوجية
جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في اللقاء التنسيقي السنوي لوحدا

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر فى اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات وهو حدث يُعقد سنوياً في القاهرة، ويعد منصة لعرض ومناقشة أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين موسى، رئيس الجامعة.

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مثل الجامعة في اللقاء، الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إذ شهد اللقاء عقد عدة جلسات نقاشية حول الموضوعات التي تهم المرأة، وكيفية مواجهة التحرش والعنف الالكتروني، ودور الواحدت في تثقيف الفتيات في كيفية التعامل مع مثل هذا العنف فى إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني" نظم المجلس اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بالتعاون مع الأكاديمية الكورية للتعاون الدولي koica وصندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa.


كما تناول اللقاء التأكيد على ضرورة حماية الفتيات داخل الحرم الجامعى من كافة أشكال العنف المتنوعة ضدهن، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والمحاور المتعلقة بها، وكذلك حث الفتيات لمعرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأى شكل من أشكال العنف وأهمية التمكين النفسي للفتيات، إذ يمثل الدعم النفسي الذي يقدم للمرأة المعنفة، أحد محاور العمل خلال الفترة القادمة.


وتخلل اللقاء، توجيه التحية للجامعات التي تمكنت من تأسيس وحدات مناهضة العنف، ومنهم جامعة طيبة التكنولوجية، ودورها في رفع الوعي وبناء القدرات داخل الجامعات في التصدي للعنف ضد المرأة.

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