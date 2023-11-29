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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ هاني عتيبة برئاسة الكلية الملكية للأطباء بجلاسكو

الدكتور هاني عتيبة
الدكتور هاني عتيبة

قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وجميع أعضاء المجلس التهنئة إلى الدكتور هاني عتيبة، ابن كلية طب البنين جامعة بالقاهرة؛ لانتخابه رئيسًا للكلية الملكية للأطباء بجلاسكو، مما يعد تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف وريادته في جميع المجالات العلمية.

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور هاني عتيبة 

كما قدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى العمداء الجدد الذي صدر قرار تكليفهم، وهم:

-الدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

-الدكتورة وجيهة التابعي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف محافظة الدقهلية.

-الدكتورة سامية الصافي، مشرفة على فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة.

-الدكتور محمد عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط.

-الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان.

-الدكتور محمد الصفتي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق محافظة كفر الشيخ.

كما قدم مجلس الجامعة الشكر للعمداء السابقين؛ لجهودهم خلال فترات عمادتهم بتلك الكليات.

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رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد البرنامج الرئاسي الروسي

انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقيمه الوسطية المعتدلة التي تؤكد على التعاون بين جميع البشر؛ استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، وفدًا روسيًّا تابعًا للبرنامج الرئاسي الروسي برئاسة الدكتور إيجور بوليا تشينكو، رئيس قسم التعاون الدولي بالأكاديمية الرئاسية الروسية، والدكتور عمرو الديب، رئيس قسم الشرق الأوسط في الأكاديمية الرئاسية الروسية، وضم الوفد 20 شخصية تمثل جامعات ومعاهد بحثية وشركات روسية في جميع المجالات.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالوفد الروسي في جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يحمل لواء العلوم منذ ما يزيد على الألف عام.

ويدرس به طلاب وافدون من أكثر من 100دولة حول العالم ورحب رئيس الجامعة بالتعاون مع الجانب الروسي في مختلف المجالات العلمية.

وعبر الدكتور إيجور بوليا تشينكو، رئيس الوفد الروسي، عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر تلك الجامعة العريقة التي تتميز بمنهج الوسطية والاعتدال.

وأكد الدكتور عمرو الديب، رئيس قسم الشرق الأوسط بالأكاديمية الرئاسية الروسية، ترحيب الوفد الروسي بالتعاون مع جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات والتبادل الطلابي.

وأوضح الديب أن الوفد الروسي ناقش مع قيادات جامعة الأزهر عديدًا من الملفات التي تشكل أهمية علمية واقتصادية للجانبين: المصري، والروسي، وأظهر الجانب الروسي اهتمامًا كبيرًا في بدء التعاون العلمي مع جامعة الأزهر، وكذلك تعاون الشركات الروسية في المجالات الصناعية مع حاضنات الأعمال التابعة لجامعة الأزهر والمتخصصة في عديد من المجالات العلمية.

وفي ختام الزيارة اصطحب رئيس الجامعة الوفد الروسي في زيارة مقر مجلس الجامعة الجديد في الطابق الرابع بمجمع الإدارات بمدينة نصر، حيث شاهد الوفد الروسي صور رؤساء الجامعة المتعاقبين، أعقب ذلك زيارة قاعة كبار الزوار والتي تحتوي على صور لشيوخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه وحتى اليوم.

وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية للوفد الروسي مع قيادات جامعة الأزهر، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مهني، عميد كلية الهندسة بنين بالقاهرة، والدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بنين،والدكتور خالد عباس عميد كلية اللغات والترجمة، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

الأزهر جامعة الأزهر مجلس جامعة الأزهر الدكتور هاني عتيبة وكيل الأزهر

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