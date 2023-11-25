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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هاني عتيبة.. أول مصري يُنتخب رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة

الدكتور هانى عتيبة
الدكتور هانى عتيبة

قال الدكتور هانى عتيبة أول مصري يُنتخب رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة، إن والديه أول من شجعاه، وشقيقه الأكبر محمود أيضا الأساس في التشجيع والنصيحة، وشقيقته روحية، وشقيقته الدكتورة وفية، كانت تنصحه وتساعده في الدراسة. ومن أهم عوامل النجاح العطف والحنان ودفء مصر كل

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC": " كنت أدرس في مدرسة “النقراشي النموذجية” ولن أنسي الأستاذ الدكتور عبد العظيم زايد، وكان معلم وأب وكان يجمع ما بين الشدة والعطف والحب والتعليم لحب التعليم، وكان يبنى حب الشخصية".

وتابع: "كنت في شقاوة الفصل وعمري 10 سنين، وقال لي: انت دايما جنتل مان وأرجوك لازم تحافظ على هذه الخاصية، وأثرت في نفسي، ومن ساعتها أحس بالمسؤولية وإن الواحد لازم يكون عند حسن الظن".

الدكتور هاني عتيبة المملكة المتحدة مدرسة “النقراشي النموذجية” هاني عتيبة مصر تستطيع

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